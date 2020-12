Lamorgese promette "controlli severi" sulle feste clandestine

Leggi su agi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Icontro ledi Capodanno saranno "" perche' "non possiamo più permetterci" quello che è successo l'estate scorsa quando "le discoteche aperte la hanno contribuito a moltiplicare i contagi da Covid-19". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Interno Luciana, che assicura: "saremo inflessibili neie nelle sanzioni". In campo, dice il ministro, "uno spiegamento di forze dell'ordine imponente" concentrato anche "sul monitoraggio della rete Internet per impedire che si affittino case dove riunirsi non rispettando le regole e il distanziamento" perché "siamo ancora in una fase in cui serviranno altri sacrifici, comportandosi con estrema prudenza ma guardando con fiducia ai prossimi mesi cruciali per la ...