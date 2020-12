“È stato bello…”. Yari Carrisi, davvero un brutto momento: la notizia è totalmente inaspettata (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è una fine dell’anno positiva per Yari Carrisi. Una brutta notizia riguarda infatti gli aspetti più intimi del figlio di Al Bano e Romina Power. Ricorderete tutti che l’uomo era finito in un vortice di polemiche per una pesante frase contro una delle regine di Mediaset: “Barbara D’Urso deve morire”. A distanza di alcuni mesi dall’accaduto, l’uomo è stato condannato per questo suo comportamento. A denunciarlo era stata la conduttrice tv di Mediaset. Yari ha avuto un decreto di condanna penale. Dunque, la sua colpa è stata quella di aver leso la reputazione e l’onore della presentatrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’, con l’utilizzo dei social network. Non sono dunque servite le giustificazioni che all’epoca dei fatti diede il figlio dell’artista originario di Cellino San Marco. La mazzata è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è una fine dell’anno positiva per. Una bruttariguarda infatti gli aspetti più intimi del figlio di Al Bano e Romina Power. Ricorderete tutti che l’uomo era finito in un vortice di polemiche per una pesante frase contro una delle regine di Mediaset: “Barbara D’Urso deve morire”. A distanza di alcuni mesi dall’accaduto, l’uomo ècondannato per questo suo comportamento. A denunciarlo era stata la conduttrice tv di Mediaset.ha avuto un decreto di condanna penale. Dunque, la sua colpa è stata quella di aver leso la reputazione e l’onore della presentatrice di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’, con l’utilizzo dei social network. Non sono dunque servite le giustificazioni che all’epoca dei fatti diede il figlio dell’artista originario di Cellino San Marco. La mazzata è ...

