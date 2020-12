Capodanno blindato per l'Italia in zona rossa. Multe salate a chi sgarra (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiara Giannini Osservati speciali feste private, ville e b&b. Verranno considerate anche le segnalazioni Alle 22 di ieri sera è scattata nuovamente la zona rossa in tutta Italia. Questo sarà un Capodanno all'insegna dei divieti imposti dal Dpcm anti Covid del governo e coloro che pensano di sgarrare devono sapere che dovranno fare i conti con sanzioni salatissime, che vanno dai 400 ai mille euro. Se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione è prevista la decurtazione del del 30%, ovvero si dovranno corrispondere 280 euro sul minimo previsto. Osservati speciali, secondo i dettami del Viminale, saranno feste private, ville e bed and breakfast, dove i più furbetti potrebbero decidere di assembrarsi. In tutta Italia le forze ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiara Giannini Osservati speciali feste private, ville e b&b. Verranno considerate anche le segnalazioni Alle 22 di ieri sera è scattata nuovamente lain tutta. Questo sarà unall'insegna dei divieti imposti dal Dpcm anti Covid del governo e coloro che pensano dire devono sapere che dovranno fare i conti con sanzioni salatissime, che vanno dai 400 ai mille euro. Se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione è prevista la decurtazione del del 30%, ovvero si dovranno corrispondere 280 euro sul minimo previsto. Osservati speciali, secondo i dettami del Viminale, saranno feste private, ville e bed and breakfast, dove i più furbetti potrebbero decidere di assembrarsi. In tuttale forze ...

LiveSicilia : Capodanno blindato: posti di blocco e controlli su feste private - OrnyOnirica : Milano, Capodanno blindato dal centro a via Gola - POPOLOdiTWlTTER : Capodanno blindato, Lamorgese minaccia: “Controlli severi, saremo inflessibili nelle sanzioni”. Ci entreranno in ca… - sardanews : Zona rossa, Capodanno blindato in tutta Italia: controlli serrati su spostamenti e feste “clandestine” - RItalia_N : Capodanno blindato, Lamorgese minaccia: “Controlli severi, saremo inflessibili nelle sanzioni”. Ci entreranno in ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno blindato Milano, Capodanno blindato dal centro a via Gola IL GIORNO Capodanno blindato: posti di blocco e controlli su feste fuorilegge

Spiegamento massiccio di forze dell'ordine per vigilare sulla notte di San Silvestro. Controlli sulle feste nelle ville private ...

San Marino blinda il capodanno: cene in albergo entro le 22, no feste da ballo

Il decreto 221 del 22 dicembre ha stabilito in tutta la repubblica di San Marino le chiusure di bar e ristoranti dal 24 dicembre al 7 gennaio, vietando altresì ogni attività di ballo o intrattenimento ...

Spiegamento massiccio di forze dell'ordine per vigilare sulla notte di San Silvestro. Controlli sulle feste nelle ville private ...Il decreto 221 del 22 dicembre ha stabilito in tutta la repubblica di San Marino le chiusure di bar e ristoranti dal 24 dicembre al 7 gennaio, vietando altresì ogni attività di ballo o intrattenimento ...