Atalanta, Percassi sentenzia: “Papu Gomez argomento chiuso. Gasperini a vita” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo affrontando diversi temi legati all'ambiente nerazzurro compreso quello scottante relativo al caso Papu Gomez. Il patron nerazzurro ha preferito chiudere l'argomento soffermandosi su le altre vicende di casa Dea.Percassi: "Caso Gomez argomento chiuso. Su Gasperini..."caption id="attachment 1046515" align="alignnone" width="645" Gomez (getty images)/caption"Il caso Papu Gomez? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto". Con queste parole Percassi preferisce sorvolare sul tema più ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Antonio, presidente dell', ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo affrontando diversi temi legati all'ambiente nerazzurro compreso quello scottante relativo al caso. Il patron nerazzurro ha preferito chiudere l'soffermandosi su le altre vicende di casa Dea.: "Caso. Su..."caption id="attachment 1046515" align="alignnone" width="645"(getty images)/caption"Il caso? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L'per me è. Punto". Con queste parolepreferisce sorvolare sul tema più ...

