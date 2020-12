Artes Memelli, medico albanese: "In prima linea in Veneto, ma senza diritti" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il calvario burocratico della dottoressa Artes Memelli è iniziato subito dopo la laurea. Quando finiti gli studi in Medicina - iniziati in un’Università italiana a Tirana, in Albania, e conclusi a Roma - per lavorare aveva bisogno di iscriversi all’Ordine dei medici. Ma senza cittadinanza né permesso di lavoro non poteva. Un circolo vizioso da cui ha preteso di uscire senza trovare strade laterali: “Mi dicevano che mi conveniva trovarmi un’altra occupazione, la cameriera ad esempio, per ottenere il permesso di lavoro. Solo allora avrei potuto iscrivermi all’ordine dei medici e fare la mia professione. Io non ho accettato e ho segnalato la cosa all’Associazione medici di origine straniera in Italia. Dopo sei mesi di battaglie sono riuscita ad ottenere l’iscrizione”, racconta ad HuffPost. Ha ventotto anni, è in Italia ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il calvario burocratico della dottoressaè iniziato subito dopo la laurea. Quando finiti gli studi in Medicina - iniziati in un’Università italiana a Tirana, in Albania, e conclusi a Roma - per lavorare aveva bisogno di iscriversi all’Ordine dei medici. Macittadinanza né permesso di lavoro non poteva. Un circolo vizioso da cui ha preteso di usciretrovare strade laterali: “Mi dicevano che mi conveniva trovarmi un’altra occupazione, la cameriera ad esempio, per ottenere il permesso di lavoro. Solo allora avrei potuto iscrivermi all’ordine dei medici e fare la mia professione. Io non ho accettato e ho segnalato la cosa all’Associazione medici di origine straniera in Italia. Dopo sei mesi di battaglie sono riuscita ad ottenere l’iscrizione”, racconta ad HuffPost. Ha ventotto anni, è in Italia ...

PeppermitJam : RT @HuffPostItalia: Artes Memelli, medico albanese: 'In prima linea in Veneto, ma senza diritti' - MicheleVe3 : RT @HuffPostItalia: Artes Memelli, medico albanese: 'In prima linea in Veneto, ma senza diritti' - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Artes Memelli, medico albanese: 'In prima linea in Veneto, ma senza diritti' - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Artes Memelli, medico albanese: 'In prima linea in Veneto, ma senza diritti' - HuffPostItalia : Artes Memelli, medico albanese: 'In prima linea in Veneto, ma senza diritti' -

Ultime Notizie dalla rete : Artes Memelli Artes Memelli, medico albanese: "In prima linea in Veneto, ma senza diritti" L'HuffPost Artes Memelli, medico albanese: "In prima linea in Veneto, ma senza diritti"

Da 5 anni è in Italia. Come lei 60mila operatori sanitari stranieri non hanno accesso alla sanità pubblica: "Temo Covid perché non me lo posso permettere. Serve una legge che ci tuteli" ...

Da 5 anni è in Italia. Come lei 60mila operatori sanitari stranieri non hanno accesso alla sanità pubblica: "Temo Covid perché non me lo posso permettere. Serve una legge che ci tuteli" ...