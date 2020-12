Sassuolo, Carnevali: “Annata difficile ma in campo ci siamo tolti tante soddisfazioni. Adesso vogliamo l’Europa” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto un bilancio del 2020 ai canali ufficiali del club emiliano: "È stata un'Annata difficile, il primo pensiero è sempre stato tutelare la salute. Poi abbiamo dato spazio anche al campo e le cose per noi sono andate bene. Europa? Il presidente Squinzi aveva voglia di migliorarsi sempre, l'Europa è un nostro desiderio e contiamo di arrivarci il prima possibile. Ci siamo tolti delle soddisfazioni mandando in Nazionale diversi calciatori come Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari".caption id="attachment 1043995" align="alignnone" width="594" Giovanni Carnevali Veronica Squinzi (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'amministratore delegato del, Giovanni, ha fatto un bilancio del 2020 ai canali ufficiali del club emiliano: "È stata un', il primo pensiero è sempre stato tutelare la salute. Poi abbiamo dato spazio anche ale le cose per noi sono andate bene. Europa? Il presidente Squinzi aveva voglia di migliorarsi sempre, l'Europa è un nostro desiderio e contiamo di arrivarci il prima possibile. Cidellemandando in Nazionale diversi calciatori come Berardi, Locatelli, Caputo e Ferrari".caption id="attachment 1043995" align="alignnone" width="594" GiovanniVeronica Squinzi (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

PietroMazzara : Il #Milan aveva chiesto info al #Sassuolo sullo status di #Scamacca al termine dell’ultimo Sassuolo-Milan, ricevend… - ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'Annata difficile ma in campo ci siamo tolti tante soddisfazioni. Adesso vogliamo l'Europa' -… - Daniele20052013 : Carnevali: «Il Sassuolo punta all’Europa. Mercato? Non cediamo nessuno» - sfvofficial : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Carnevali: 'Torneremo presto in Europa. A gennaio non cederemo nessuno' - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali: 'Torneremo presto in Europa. A gennaio non cederemo nessuno' -