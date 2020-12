Premier League | «Non ci fermiamo Fiducia nei protocolli»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lanon vuole fermarsi: il comunicato ufficiale del massimo campionato inglese in merito al possibile stop causa Coronavirus «Lanon ha discusso di mettere in pausa la stagione e non ha intenzione di farlo. La Lega continua ad averenei suoiCOVID-19 per consentire alle partite di essere giocate come programmato». Thehas not discussed pausing the season and has no plans to do soThecontinues to have confidence in its COVID-19 protocols to enable fixtures to be played as scheduledFull statement ?? https://t.co/JqvhW4KBFS pic.twitter.com/S4VgZXAwBA—(@) December 30, ...