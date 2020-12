Milan, Pioli sorride. Kjaer è recuperato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buone notizie per il Milan in vista della prima gara del 2021, quella contro il Benevento in programma il 3 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Vigorito. Simon Kjaer anche oggi s’è allenato col resto del gruppo ed è da considerarsi ormai giocatore pienamente recuperato. Alla ripresa, Pioli potrà quindi schierarlo in campo dal primo minuto nel match con i Sanniti. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Buone notizie per ilin vista della prima gara del 2021, quella contro il Benevento in programma il 3 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Vigorito. Simonanche oggi s’è allenato col resto del gruppo ed è da considerarsi ormai giocatore pienamente. Alla ripresa,potrà quindi schierarlo in campo dal primo minuto nel match con i Sanniti. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

