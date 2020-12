Giorgia Meloni garantisce: 'Fratelli d'Italia non è alleato di Conte' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex ministra si è vista costretta a fare alcune precisazioni sulla sua pagina Facebook, che riportiamo integralmente qui di seguito: 'Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex ministra si è vista costretta a fare alcune precisazioni sulla sua pagina Facebook, che riportiamo integralmente qui di seguito: 'Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce ...

LanciniLucia : @GiorgiaMeloni Io voglio Giorgia Meloni a casa!!!!! - PettazziLino : RT @LegaSalvini: LA MOSSA DI SALVINI: CONTE 2 PARALIZZATO, LE MIE PROPOSTE PER GOVERNARE - webmagazine24 : Giorgia Meloni garantisce: 'Fratelli d'Italia non è alleato di Conte' - souhami69 : @GiorgiaMeloni E poi e poi sarà come morire.....Giorgia (la cantante) .ma la meloni canta fuori dal coro e dispersa o disperata. - Maurizi32833831 : @GiorgiaMeloni Grandissima Giorgia Meloni! -