Gioia del Colle (Bari) – Tragico incidente stradale: muore giovane dottoressa dell'Ospedale di Putignano

Stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro al pronto soccorso dell' ospedale di Santa Maria di Putignano. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo e l'auto si è ribaltata. Per la dottoressa non c'è stato nulla da fare: la giovane donna aveva solo 32 anni

Focolaio in Rsa a Gioia del Colle, salgono a 48 i positivi al Covid 19

Gioia del Colle (Bari) – Dott.ssa dell'Ospedale Santa Maria di Putignano muore in un incidente stradale

Stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro al pronto soccorso dell’ ospedale di Santa Maria di Putignano. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo e l’auto si è ...

Stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro al pronto soccorso dell' ospedale di Santa Maria di Putignano. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo e l'auto si è ribaltata.