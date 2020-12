GF Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi duro scontro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il confronto avuto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Dayane e Giulia sono tornate nuovamente a discutere. Le due infatti, da pochissimo hanno avuto un altro durissimo scontro! Dayane e Giulia recentemente sono ritornate sull’argomento che le ha fatto scontrare nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La modella ha nuovamente ribadito di non aver apprezzato il cambiamento di Giulia, e di non credere nella storia d’amore tra Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il confronto avuto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vipsono tornate nuovamente a discutere. Le due infatti, da pochissimo hanno avuto un altro durissimorecentemente sono ritornate sull’argomento che le ha fatto scontrare nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La modella ha nuovamente ribadito di non aver apprezzato il cambiamento di, e di non credere nella storia d’amore tra Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - tempoweb : Dramma gelosia al GfVip. Tra Zelletta e Natalia spunta il rampollo. E Dayane... @giadinagrisu #30dicembre… - Chiara_Bonati : ‘#GfVip 5’, #CristianoMalgioglio confessa cosa ne pensa (davvero) di #DayaneMello, #TommasoZorzi e #GiuliaSalemi, p… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime per Andrea Zelletta: 'Mi sono pentita, ho sbagliato con te' (VIDEO) - lasara_81 : Sarà lui? ?? #GFVIP #GFVIP5 #Natalia #Zelletta #Zorzi #Dayane #Paragoni -