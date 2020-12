Genshin Impact tira le somme di fine anno e di un grande successo con delle divertenti statistiche sui giocatori

(Di mercoledì 30 dicembre 2020), l'ARPG free-to-play cinese sviluppato da miHoYo, è stato uno dei più grandi successi a sorpresa del 2020. Messo a confronto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il gioco ha ben presto ricevuto una calorosa accoglienza. La crescente fan base del gioco ha portato a una serie diinteressanti e l'account Twitter ufficiale dine ha condivise alcune oggi. Alladi novembre, miHoYo ha pubblicato il primo "Teyvat Times" sui social media; una sorta di foglioin formato newsletter che racconta "cose ??interessanti che accadono" nel mondo di gioco. Il secondo numero è stato pubblicato il 9 dicembre, fornendo ai fan una divertente conoscenza di back-end, come la morte di un giocatore cadendo ...

yuujaen : genshin impact è elisafobico comunque non riesco più a prendere primogens quindi non posso pullare ho letteralmente… - fantasywasreal : dovrei studiare, la sessione si avvicina e invece sono sotto le coperte a giocare a genshin impact. - GameIndustry_IT : Genshin Impact - Quanti sono gli slime uccisi finora? - alesdebr : comunque scaricatevi Genshin Impact e giochiamo insieme stronzi che è bellissimo - sahijjun : SFTUUU ora ti raggiungo con genshin impact -

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact

Everyeye Videogiochi

Genshin Impact, l'ARPG free-to-play cinese sviluppato da miHoYo, è stato uno dei più grandi successi a sorpresa del 2020. Messo a confronto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il gioco ha ben ...Genshin Impact è stato uno dei migliori giochi dell'anno, come alcuni l'hanno chiamato Il gioco free-to-play di Breath of the Wild che la gente non aveva ...