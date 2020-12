Covid, in Usa muore un deputato del Congresso: è il repubblicano Luke Letlow, 41 anni, eletto a novembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domenica avrebbe dovuto prestare giuramento, ma il giovane deputato repubblicano del Congresso americano Luke Letlow, di 41 anni, è morto per “complicazioni legate al Covid-19”. eletto in Louisiana lo scorso novembre, Letlow, prima vittima del Congresso Usa, aveva annunciato la sua positività al virus il 18 dicembre “sono a casa a riposare, seguendo tutte le linee guida CDC, i protocolli di quarantena e le raccomandazioni dei medici”, scriveva su Facebook. Ma, dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale di Monroe, il 22 dicembre era stato trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale Ochsner-LSU Health, dove è morto. Letlow lascia la moglie Julia e due figli piccoli, che appaiono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Domenica avrebbe dovuto prestare giuramento, ma il giovanedelamericano, di 41, è morto per “complicazioni legate al-19”.in Louisiana lo scorso, prima vittima delUsa, aveva annunciato la sua positività al virus il 18 dicembre “sono a casa a riposare, seguendo tutte le linee guida CDC, i protocolli di quarantena e le raccomandazioni dei medici”, scriveva su Facebook. Ma, dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale di Monroe, il 22 dicembre era stato trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale Ochsner-LSU Health, dove è morto.lascia la moglie Julia e due figli piccoli, che appaiono ...

