Covid: in questa seconda ondata il numero di casi è di sei volte superiore rispetto alla prima (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tecnicamente continuiamo a definirla ‘seconda ondata’ ma, vista l’altissima incidenza della virulenza, verrebbe quasi da pensare che sia questa la vera pandemia, e che la prima fosse invece una sorta di ‘aperitivo’. Come ha infatti confermato stamane l’Instant Report Covid-19 stilato dall’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) dell’Università Cattolica di Roma, ”Il numero di casi di Covid-19 nella seconda ondata della pandemia, è sei volte superiore al numero di casi nella prima“. Il picco più alto di nuovi contagi è stato registrato il 13 novembre (ben 40.902) .Come ben riassume lo studio, ”Successivamente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tecnicamente continuiamo a definirla ‘’ ma, vista l’altissima incidenza della virulenza, verrebbe quasi da pensare che siala vera pandemia, e che lafosse invece una sorta di ‘aperitivo’. Come ha infatti confermato stamane l’Instant Report-19 stilato dall’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) dell’Università Cattolica di Roma, ”Ildidi-19 nelladella pandemia, è seialdinella“. Il picco più alto di nuovi contagi è stato registrato il 13 novembre (ben 40.902) .Come ben riassume lo studio, ”Successivamente ...

