Covid-19, Ippolito: “Resterà fino al 2022, non torneremo alla normalità” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Covid-19 persisterà fino al 2022, malgrado il vaccino e la campagna già iniziata. Lo assicura il dottor Giuseppe Ippolito: ecco quanto dichiarato quest’oggi in conferenza. Nonostante il vaccino anti Covid-19, il coronavirus ci accompagnerà fino al 2022. Lo assicura Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, intervenuto quest’oggi durante il consiglio regionale del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il-19 persisteràal, malgrado il vaccino e la campagna già iniziata. Lo assicura il dottor Giuseppe: ecco quanto dichiarato quest’oggi in conferenza. Nonostante il vaccino anti-19, il coronavirus ci accompagneràal. Lo assicura Giuseppe, direttore scientifico dell’Inmi Spnzani di Roma, intervenuto quest’oggi durante il consiglio regionale del L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid - infoitinterno : Ippolito: 'Covid ci terrà compagnia ancora per molto tempo' - LucaLeo89 : @La7tv A me spaventa più quello che dice Ippolito. Inoltre non mi sembra un grosso incentivo alla vaccinazione per… - Linchiesta_news : #COVID?19, webinar sul piano vaccini moderato da @buschinimauro. #Ippolito: 5 anticorpi monoclonali presto a dispos… - TelemiaLaTv : Covid, Ippolito: “Decessi tre volte più alti dell’influenza” -