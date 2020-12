Concorso allievi finanzieri 2020 | pubblicato bando per 571 posti | come partecipare

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 29 dicembreè indetto il, con selezione per titoli ed esami, per la copertura di 571così ripartiti: 510 del contingente ordinario, dei quali 273 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e 237 per cittadini italiani; 61 del contingente di mare, dei quali 42 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e 19 per i cittadini italiani. La partecipazione è consentita ai cittadini italiani tra i 18 e i 25 anni compiuti, con diploma di istruzione secondaria di I° grado per i volontari delle Forze Armate e di II° grado per i candidati non appartenenti a questa categoria. Tutti gli interessati possono fare domanda fino al 29 gennaio 2021. Concorsi Polizia e Forze ...