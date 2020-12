Chico Forti scrive a Di Maio: “Un miracolo, Italia cambiata” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lettera di Chico Forti al ministro degli Esteri Di Maio dopo l’annuncio del ritorno in Italia dal carcere statunitense: “Un miracolo, Italia cambiata” “In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di Chico Forti. Dice che quanto accaduto è un miracolo, che l’Italia è cambiata. Io non penso di aver… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lettera dial ministro degli Esteri Didopo l’annuncio del ritorno indal carcere statunitense: “Un” “In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di. Dice che quanto accaduto è un, che l’. Io non penso di aver… L'articolo Corriere Nazionale.

