Viaggio nella Grande Bellezza – Nativity, la prima puntata su Canale 5 (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo il buon successo ottenuto con la puntata andata in onda l'anno scorso, Cesare Bocci torna su Canale 5 per una serie completa di Viaggio nella Grande Bellezza, la serie di documentari che porterà il pubblico alla scoperta delle opere d'arte presenti in Italia. Ogni puntata affronterà un tema particolare: nella prima, in onda il 29 dicembre 2020 alle 21:20, il tema sarà "Nativity-Il Natale nell'arte". Il programma racconterà come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, ...

