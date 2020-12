Spadafora | ' No ai tifosi negli stadi a gennaio Sì allo sci da febbraio'

TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: Tifosi negli stadi a gennaio? Spadafora è categorico: 'Lo escludo, il governo ha altre priorità' - repubblica : Spadafora:”Niente tifosi negli stadi a gennaio” E promette un decreto per il Coni - psb_original : Spadafora: 'Escludo il ritorno dei tifosi negli stadi a gennaio, il Governo ha altre priorità' #SerieB - sportli26181512 : Spadafora: 'Escludo il ritorno dei tifosi negli stadi a gennaio. Sci? Sì da febbraio': Spadafora: 'Escludo il ritor… - zazoomblog : Spadafora “Escludo tifosi negli stadi a gennaio” - #Spadafora #“Escludo #tifosi #negli -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora tifosi

ROMA (ITALPRESS) - "Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Ognuno spera a gennaio di poter riprendere la propria attività ma ..."Escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi, ognuno spera a gennaio di poter riprendere la propria attività ma come governo dobbiamo decidere una scala di priorità e in que ...