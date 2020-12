Scossa di magnitudo 4.4 vicino Verona (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tre scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell’Istituto di geofisica e vulcanologia in provincia di Verona, tra le 14.02 e le 15.36 di oggi, con epicentro nella zona di Salizzole. L’ultima Scossa è stata anche la più forte: magnitudo 4.4. Gli altri due terremoti sono stati invece di magnitudo 3.4 e 2.8, rispettivamente alle ore 14,02 e 14,44.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tre scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell’Istituto di geofisica e vulcanologia in provincia di, tra le 14.02 e le 15.36 di oggi, con epicentro nella zona di Salizzole. L’ultimaè stata anche la più forte:4.4. Gli altri due terremoti sono stati invece di3.4 e 2.8, rispettivamente alle ore 14,02 e 14,44.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

