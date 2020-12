Sci | slalom Semmering a Gisin | stop dominio Shiffrin e Vhlova

(Di martedì 29 dicembre 2020), 29 DIC - Lospeciale di cdm di, ultima gara donne del 2020, è andato alla svizzera Michellein 1.42.05. L'elvetica di 23 anni -oro olimpico ed iridato in combinata ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci slalom

SEMMERING – La svizzera Michelle Gisin ha vinto lo slalom speciale di Semmering, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Con una grande seconda manche e un tempo totale di 1 ...Lo slalom speciale di cdm di Semmering, ultima gara donne del 2020, è andato alla svizzera Michelle Gisin in 1.42.05. (ANSA) ...