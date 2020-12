Sampdoria | Depaoli torna | Ma con la Roma è ancora emergenza a destra

(Di martedì 29 dicembre 2020) Laè pronta a riaccogliere Fabioe lo farà il prima possibile, ma non in tempo per averlo a disposizione per la sfida con la. Il motivo… L'articoloMa con laproviene da Meteoweek.com.

infoitsport : Sampdoria, torna Depaoli: lo vuole il Cagliari? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Atalanta, caccia a #Ramirez per il dopo #Gomez: la trattativa con la #Sampdoria ?? #CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Atalanta, Depaoli potrebbe tornare alla Sampdoria - infoitsport : Sportmediaset: sempre più vicino il ritorno di Depaoli alla Sampdoria - infoitsport : Sampdoria, problema terzini risolto: a gennaio torna Depaoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Depaoli

La Sampdoria è pronta a riaccogliere Fabio Depaoli e lo farà il prima possibile, ma non in tempo per averlo a disposizione per la sfida con la Roma. Fabio Depaoli tornerà alla Sampdoria dopo il ...Il danese classe 1997 Joakim Maehle, ieri arrivato a Bergamo dal Genk e oggi pronto a ritrovarsi col gruppo squadra a Zingonia, sa cosa significa lottare per occupare ...