Report, minacce choc a Sigfrido Ranucci: “Deve restare un vegetale” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il noto giornalista Rai e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato oggetto di pesanti intimidazioni: “Bast***, speriamo ti prenda un tir in pieno”. Sigfrido Ranucci ancora vittima di insulti, imprecazioni e minacce. Il noto giornalista Rai e conduttore di Report è stato oggetto di parole orribili, come spesso gli capita alla vigilia della messa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Il noto giornalista Rai e conduttore di, è stato oggetto di pesanti intimidazioni: “Bast***, speriamo ti prenda un tir in pieno”.ancora vittima di insulti, imprecazioni e. Il noto giornalista Rai e conduttore diè stato oggetto di parole orribili, come spesso gli capita alla vigilia della messa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giorgioguidi2 : RT @reportrai3: La puntata di #Report di lunedì 4/01 alle 21.20 su @RaiTre: prima ancora di andare in onda minacce a #SigfridoRanucci, defi… - 70_avelino : RT @reportrai3: La puntata di #Report di lunedì 4/01 alle 21.20 su @RaiTre: prima ancora di andare in onda minacce a #SigfridoRanucci, defi… - emilkrad : RT @reportrai3: La puntata di #Report di lunedì 4/01 alle 21.20 su @RaiTre: prima ancora di andare in onda minacce a #SigfridoRanucci, defi… - a54602b29b5748a : RT @reportrai3: La puntata di #Report di lunedì 4/01 alle 21.20 su @RaiTre: prima ancora di andare in onda minacce a #SigfridoRanucci, defi… - liberainfo : RT @reportrai3: La puntata di #Report di lunedì 4/01 alle 21.20 su @RaiTre: prima ancora di andare in onda minacce a #SigfridoRanucci, defi… -