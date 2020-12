Ok in bilico per AstraZeneca, duro colpo per il piano Arcuri (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti L'approvazione da parte dell'Ema del vaccino di AstraZeneca è "improbabile" entro gennaio. A rischio le 16milioni di dosi destinate all'Italia entro marzo Le speranze italiane di rispettare la tabella di marcia della campagna vaccinale anti Covid cominciano a scricchiolare. È "improbabile", dice il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Noel Wathion, in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, che l’Ema, riesca a dare il via libera al vaccino AstraZeneca/Oxford entro gennaio. Un duro colpo per l'Italia che, stando a quanto stipulato, al momento, all’interno del piano europeo, dovrebbe riceverne 40 milioni di dosi. Ancora più a rischio la fornitura di 16 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, indispensabili per raggiungere i ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti L'approvazione da parte dell'Ema del vaccino diè "improbabile" entro gennaio. A rischio le 16milioni di dosi destinate all'Italia entro marzo Le speranze italiane di rispettare la tabella di marcia della campagna vaccinale anti Covid cominciano a scricchiolare. È "improbabile", dice il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), Noel Wathion, in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad, che l’Ema, riesca a dare il via libera al vaccino/Oxford entro gennaio. Unper l'Italia che, stando a quanto stipulato, al momento, all’interno deleuropeo, dovrebbe riceverne 40 milioni di dosi. Ancora più a rischio la fornitura di 16 milioni di dosi entro il primo trimestre del 2021, indispensabili per raggiungere i ...

desm_ondthegrey : Parlando di personalità, io sono sempre stata in bilico tra INTP e INTJ, anche se tendo più per INTP - giudagata : @fattoquotidiano Siete ridicoli. Avete messo il governo in bilico solo per soddisfare le:ego e l'ignoranza spudorat… - CLaRosa7 : RT @QuelloConLaCana: Ma proviamo a indovinare chi era sul balcone in bilico sulla scala per sistemare la luce esterna mentre è arrivata una… - QuelloConLaCana : Ma proviamo a indovinare chi era sul balcone in bilico sulla scala per sistemare la luce esterna mentre è arrivata una bella scossa. - momodrippygang : Lo faccio per ogni madre che piange la notte, suo figlio è fuori e lei non può dargli la buonanotte. Lo faccio per… -

Ultime Notizie dalla rete : bilico per Juve, Bernardeschi di nuovo in bilico: per La Stampa Lione o Milan possibilità concrete TUTTO mercato WEB Terremoto. Magnitudo 6,3 registrato in Croazia, danni ingenti vicino a Zagabria

Un terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter e' stato registrato nella zona centrale della Croazia, colpita solo ieri da una scossa di magnitudo 5,2. Secondo quanto riferisce il Centro sismologic ...

Ok in bilico per AstraZeneca, duro colpo per il piano Arcuri

Le speranze italiane di rispettare la tabella di marcia della campagna vaccinale anti Covid cominciano a scricchiolare. È "improbabile", dice il vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farma ...

Un terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter e' stato registrato nella zona centrale della Croazia, colpita solo ieri da una scossa di magnitudo 5,2. Secondo quanto riferisce il Centro sismologic ...Le speranze italiane di rispettare la tabella di marcia della campagna vaccinale anti Covid cominciano a scricchiolare. È "improbabile", dice il vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farma ...