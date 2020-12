Italia-Egitto, non scherziamo col fuoco. Firmato Stefanini (Di martedì 29 dicembre 2020) Il muro di gomma egiziano sulla tragica uccisione di Giulio Regeni è un macigno nei rapporti fra Roma e il Cairo. L’Italia continuerà a chiedere che sia fatta giustizia, usando tutti i mezzi diplomatici e giudiziari disponibili. Ma l’ostracismo non è un’opzione. L’Egitto non sparisce dalla carta geografica. Accanto alla Libia, sul Mediterraneo orientale, cancello del Corno del Corno d’Africa e del Golfo. È sempre lì, nostro dirimpettaio mediterraneo, con cui condividiamo interessi, a volte convergenti a volte meno, minacce come il terrorismo e una fitta rete di rapporti economico-commerciali-energetici. Insomma, è un Paese con il quale è indispensabile continuare a fare politica estera. Fare politica estera significa, in questo caso, fermezza nel chiedere giustizia su Regeni e realismo nel riconoscere che il rapporto fra Italia e ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Il muro di gomma egiziano sulla tragica uccisione di Giulio Regeni è un macigno nei rapporti fra Roma e il Cairo. L’continuerà a chiedere che sia fatta giustizia, usando tutti i mezzi diplomatici e giudiziari disponibili. Ma l’ostracismo non è un’opzione. L’non sparisce dalla carta geografica. Accanto alla Libia, sul Mediterraneo orientale, cancello del Corno del Corno d’Africa e del Golfo. È sempre lì, nostro dirimpettaio mediterraneo, con cui condividiamo interessi, a volte convergenti a volte meno, minacce come il terrorismo e una fitta rete di rapporti economico-commerciali-energetici. Insomma, è un Paese con il quale è indispensabile continuare a fare politica estera. Fare politica estera significa, in questo caso, fermezza nel chiedere giustizia su Regeni e realismo nel riconoscere che il rapporto frae ...

