Iren | informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquistato dal 21 al 23 dicembre 2020, complessivamente 229.745 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0711 euro, per un controvalore complessivo di 475.824,87 euro. Al 23 dicembre, l'utility emiliana detiene 15.868.004 azioni proprie, pari all'1,2197% del capitale sociale. A Piazza Affari, giornata fiacca per Iren che chiude gli scambi con un trascurabile +0,19%.

