Il premier Conte ha perso in un anno un milione di euro. E sta perdendo anche nei sondaggi (Di martedì 29 dicembre 2020) Il premier Giuseppe Conte, secondo membro più ricco dell’Esecutivo, fa registrare rispetto ad un anno fa un significativo calo del proprio reddito. Davanti a tutti il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Quanto guadagnano i nostri politici? Quanto sono ricchi i rappresentanti del nostro Governo? Per scoprirlo è sufficiente consultare le dichiarazioni dei redditi che – come L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 dicembre 2020) IlGiuseppe, secondo membro più ricco dell’Esecutivo, fa registrare rispetto ad unfa un significativo calo del proprio reddito. Davanti a tutti il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Quanto guadagnano i nostri politici? Quanto sono ricchi i rappresentanti del nostro Governo? Per scoprirlo è sufficiente consultare le dichiarazioni dei redditi che – come L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : ++ SONDAGGIO: IL PREMIER CONTE NON SA GOVERNARE PER 2 ITALIANI SU 3 ++ Non c'è da stupirsi, è un governo di diletta… - marcoconterio : ?????? Summit mercato in casa #Inter tra Conte e dirigenza. Decise le uscite (per #Eriksen destinazione Premier, al m… - lucatelese : Matteo Renzi: “Il governo Conte è finito. game over. Anche perché dovrei nascondermi su Marte se cambiassi idea”. E… - luca79ind : RT @VeroDeRomanis: Premier #Conte ha detto “no #Mes perché è debito. Noi prendiamo soldi Recovery ” . Su @repubblica @PaoloGentiloni chiari… - DeerEwan : @soniabetz1 @rete4 @Mov5Stelle Non so se il 30%, ma di sicuro intorno al 20% - 22% con Conte Premier ci arriviamo di sicuro. -

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte Mario Draghi la 'mossa del cavallo' del premier Conte - DIRE.it Dire Senato, chi sono i “responsabili” che potrebbero aiutare il governo: spunta il progetto Italia23

Mentre dalle parti del governo il clima si fa sempre più pesante, tra i ricatti di Matteo Renzi e il tempo che corre per la stesura del Recovery plan, in Senato c’è chi si prepara al piano B. Sono i c ...

Recovery plan, Conte ‘circondato’ da richieste partiti. Gualtieri in campo

Il premier pressato non solo dal leader di Italia Viva Renzi, anche Pd e LeU hanno da dire sulla gestione dei miliardi in arrivo da Bruxelles ...

Mentre dalle parti del governo il clima si fa sempre più pesante, tra i ricatti di Matteo Renzi e il tempo che corre per la stesura del Recovery plan, in Senato c’è chi si prepara al piano B. Sono i c ...Il premier pressato non solo dal leader di Italia Viva Renzi, anche Pd e LeU hanno da dire sulla gestione dei miliardi in arrivo da Bruxelles ...