Il Parlamento non c' è più

(Di martedì 29 dicembre 2020) Mi chiedo dove sono i Soloni che quattro anni fa, al tempo del referendum, si indignavano per la costituzione ferita. Ora che ilè stato ridotto a uno straccio, regna il silenzio sovrano. Non parlo di Ainis, di Cassese, di Armaroli e di pochi altri. Parlo di certa sinistra, giuristi sempre pronti a farti la morale salvo dimenticare l’abbecedario per ragioni di nobiltà dubbia. Noi no, i socialisti non hanno dimenticato. Dal marzo scorso, ripetutamente, mettiamo in guardia sull’abuso di Dpcm, sulla proliferazione delle task force in spregio alle Camere, su decreti legge discussi da una Camera, soltanto da una Camera, e ratificati, solo ratificati, dall’altra. Si dirà: siamo in emergenza. Vero, allora perché altrove - Germania, Francia, Spagna - i Parlamenti lavorano a pieno ritmo e qui no? Perché altrove si approntano piani figli di una visione lunga (parole ...