Il Guardian: il PSG è il paradiso dell’invidualismo, Pochettino non sa in che guaio s’è cacciato (Di martedì 29 dicembre 2020) Ufficializzato l’esonero di Tuchel, c’è davvero poco dubbio che sarà Mauricio Pochettino il prossimo allenatore del PSG. Il quale non s’è ancora reso conto in che guaio s’è cacciato. Il Guardian descrive la nuova avventura del tecnico come una specie di incubo in potenza. Jonathan Liew descrive il PSG come il paradiso dell’individualismo, terra di Neymar, “uno che si ostina a dichiarare che la festa da 500 invitati in Brasile non esiste”, mentre tutto dice il contrario. Lo stesso Thomas Tuchel poco prima di Natale ha rilasciato un’intervista alla tv tedesca in cui ha detto di sentirsi “più un politico o un ministro dello sport” che un allenatore di calcio. “In un club come il PSG, ci sono molte influenze”, ha detto. E infatti l’hanno licenziato. La descrizione della squadra parigina del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Ufficializzato l’esonero di Tuchel, c’è davvero poco dubbio che sarà Mauricioil prossimo allenatore del PSG. Il quale non s’è ancora reso conto in ches’è. Ildescrive la nuova avventura del tecnico come una specie di incubo in potenza. Jonathan Liew descrive il PSG come ildell’individualismo, terra di Neymar, “uno che si ostina a dichiarare che la festa da 500 invitati in Brasile non esiste”, mentre tutto dice il contrario. Lo stesso Thomas Tuchel poco prima di Natale ha rilasciato un’intervista alla tv tedesca in cui ha detto di sentirsi “più un politico o un ministro dello sport” che un allenatore di calcio. “In un club come il PSG, ci sono molte influenze”, ha detto. E infatti l’hanno licenziato. La descrizione della squadra parigina del ...

"Che ci fa un tecnico che vuole unità a sacrificio nella squadra di Neymar? Dove tutto è vero e niente è reale?".

