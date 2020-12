Iccrea, partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Pitagora, società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (Cqsp), e BCC CreditoConsumo, società del Gruppo Iccrea specializzata nell'offerta di finanziamenti personalizzati dedicati alle famiglie, avviano una partnership strategica finalizzata alla distribuzione dei prodotti Cqsp di Pitagora attraverso la rete degli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Iccrea. A regime, entro il 2023, si stima che la partnership strategica possa portare ad una produzione annua aggiuntiva di oltre 350 milioni e così favorire il raggiungimento di un miliardo complessivi annui per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Pitagora, società delCassa di Risparmio dispecializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramitedeldello stipendio o della pensione (Cqsp), e BCC CreditoConsumo, società delspecializzata nell'offerta di finanziamenti personalizzati dedicati alle famiglie, avviano unastrategica finalizzata alla distribuzione dei prodotti Cqsp di Pitagora attraverso la rete degli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al. A regime, entro il 2023, si stima che lastrategica possa portare ad una produzione annua aggiuntiva di oltre 350 milioni e così favorire il raggiungimento di un miliardo complessivi annui per ...

zazoomblog : Iccrea partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto - #Iccrea #partnership #Gruppo #cessione - CorriereCitta : Iccrea, partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto - nestquotidiano : Iccrea, partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto - gruppoiccrea : Al via la partnership tra il Gruppo #Iccrea e la Cassa di Risparmio di Asti per la Cessione del Quinto dello Stipen… - PLTV_it : Partnership Strategica fra ICCREA e Pitagora nella Cessione del V -

Ultime Notizie dalla rete : Iccrea partnership Iccrea, partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto Il Dispari Quotidiano Iccrea, partnership con Gruppo Cr Asti per cessione del quinto

ROMA (ITALPRESS) – Pitagora, società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (Cqsp), e ...

Partnership Strategica fra ICCREA e Pitagora nella Cessione del V

PLTV articolo di Laura Serafini da Il Sole 24 Ore. Iccrea formalizza una nuova partnership per diversificare e aumentare i ricavi del gruppo di credito cooperativo. Dopo gli accordi nel risparmio gest ...

ROMA (ITALPRESS) – Pitagora, società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (Cqsp), e ...PLTV articolo di Laura Serafini da Il Sole 24 Ore. Iccrea formalizza una nuova partnership per diversificare e aumentare i ricavi del gruppo di credito cooperativo. Dopo gli accordi nel risparmio gest ...