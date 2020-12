Genova, vanno a vedere la mareggiata e cadono in mare: due feriti (Di martedì 29 dicembre 2020) commenta Due persone sono rimaste ferite a Genova dopo essere stati travolti da un'onda mentre fotografavano dalla scogliera di Punta Vagno l'intensa mareggiata che sta spazzando le coste della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) commenta Due persone sono rimaste ferite adopo essere stati travolti da un'onda mentre fotografavano dalla scogliera di Punta Vagno l'intensache sta spazzando le coste della ...

GENOVA - Due persone che si erano recate sul lungomare a Genova per osservare la mareggiata a Punta Vagno sono rimaste ferite cadendo sugli scogli per la forza delle onde da cui sono stati raggiunti.

