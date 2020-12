F1, Max Verstappen su Lewis Hamilton: “E’ uno dei migliori piloti di sempre. Siamo rivali, ma ci rispettiamo” (Di martedì 29 dicembre 2020) La stagione 2020 di F1 è andata in archivio e per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) è stato un trionfo: titolo mondiale in carrozza, 347 punti ottenuti, settimo iride in cassaforte, 95 vittorie in carriera e 11 nel 2020, senza dimenticare le 10 pole-position (un totale di 98 p.1 in carriera). Numeri impressionanti per LH44, frutto di un connubio notevolissimo con la W11, monoposto estremamente performante che ha saputo dare a Lewis un’ulteriore sicurezza nei propri mezzi. Un vantaggio tecnico che spesso è stato evidenziato da uno dei rivali dell’asso nativo di Stevenage, ovvero Max Verstappen. L’olandese, infatti, a più riprese ha sostenuto quanto il 90% dei piloti in griglia vincerebbero con quella macchina e da questo punto di vista quanto stava facendo George Russell al ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) La stagione 2020 di F1 è andata in archivio e per il britannico(Mercedes) è stato un trionfo: titolo mondiale in carrozza, 347 punti ottenuti, settimo iride in cassaforte, 95 vittorie in carriera e 11 nel 2020, senza dimenticare le 10 pole-position (un totale di 98 p.1 in carriera). Numeri impressionanti per LH44, frutto di un connubio notevolissimo con la W11, monoposto estremamente performante che ha saputo dare aun’ulteriore sicurezza nei propri mezzi. Un vantaggio tecnico che spesso è stato evidenziato da uno deidell’asso nativo di Stevenage, ovvero Max. L’olandese, infatti, a più riprese ha sostenuto quanto il 90% deiin griglia vincerebbero con quella macchina e da questo punto di vista quanto stava facendo George Russell al ...

SkySportF1 : ?? Neanche l'incidente nel giro di formazione ferma Max Verstappen: per il podio serve un miracolo dei meccanici?… - OA_Sport : #F1 Max #Verstappen sottolinea le qualità di Hamilton alla guida e il loro buon rapporto in pista - Alice94042003 : RT @sebavettels: Charles Leclerc che guarda Max Verstappen scatenare un drama sentimentale più grosso del suo - diorrfairy : nicolo zaniolo come max verstappen - FormulaPassion : Helmut Marko ha fissato il distacco massimo che Sergio #Perez dovrà accusare da Max #Verstappen. L'obiettivo è chia… -