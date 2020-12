Da palestre a teatri | quali attività rischiano di non ripartire a gennaio?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sono tante lemesse in pausa decisamente forzata dalla pandemia ormai da mesi che scalpitano per. Dalleai, cosa succederà a? “La riapertura aè un mio obiettivo e un obiettivo raggiungibile, dobbiamo vedere però i dati della pandemia dei primi di. Non voglio fare promesse ma l’obiettivo di riaprire, pur con delle limitazioni,, centri danza e piscine, e tutte le altreimportanti per il benessere degli italiani, credo sia possibile”. Lo ha detto il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite del programma Agorà su Rai Tre assicurando che il Governo “lavora costantemente col Cts”. A dettare le future mosse, come sempre da marzo ad ...