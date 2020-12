Coronavirus, addio a Felice, ucciso dal virus a 53 anni: era nel reparto scorte a Palermo (Di martedì 29 dicembre 2020) Un altro membro delle forze dell’ordine ha perso la battaglia contro il covid-19. La Polizia di Stato ci ha tenuto ad inviare un messaggio di cordoglio tramite il profilo Twitter ufficiale, rispetto alla prematura scomparsa di Felice, poliziotto del reparto scorte a Palermo. Felice, a causa del virus, ha perso la sua battaglia a soli 53 anni. La #PoliziadiStato piange un altro suo figlio a causa del #Covid19.Felice, 53 anni, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi familiari, amici e colleghi del glorioso #repartoscorte della questura di Palermo.A loro ci stringiamo, commossi, nel dolore.Ciao Felice.#essercisempre pic.twitter.com/zLZOZ9f2wI — Polizia di Stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Un altro membro delle forze dell’ordine ha perso la battaglia contro il covid-19. La Polizia di Stato ci ha tenuto ad inviare un messaggio di cordoglio tramite il profilo Twitter ufficiale, rispetto alla prematura scomparsa di, poliziotto del, a causa del, ha perso la sua battaglia a soli 53. La #PoliziadiStato piange un altro suo figlio a causa del #Covid19., 53, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi familiari, amici e colleghi del glorioso #della questura di.A loro ci stringiamo, commossi, nel dolore.Ciao.#essercisempre pic.twitter.com/zLZOZ9f2wI — Polizia di Stato ...

