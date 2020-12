Benevento Milan, un solo precedente per Inzaghi da allenatore contro i rossoneri (Di martedì 29 dicembre 2020) Filippo Inzaghi ha affrontato da avversario il Milan, una sola volta da quando è diventato allenatore. Il precedente risale a 2 anni fa Filippo Inzaghi, come sappiamo bene tutti, ha fatto la storia dei rossoneri da giocatore vincendo, fra le altre cose, 2 campionati di Serie A e 2 Champions League. Domenica il suo Benevento affronterà proprio il Milan, e per il tecnico dei campani, questo sarà il secondo incrocio, da allenatore contro il suo passato. L’unico precedente di Inzaghi avversario in panchina dei rossoneri, risale al 18 dicembre 2018. Allora il Match fra il Bologna di ‘SuperPippo’ e il Milan di Gennaro Gattuso, terminò 0-0. Sia i ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Filippoha affrontato da avversario il, una sola volta da quando è diventato. Ilrisale a 2 anni fa Filippo, come sappiamo bene tutti, ha fatto la storia deida giocatore vincendo, fra le altre cose, 2 campionati di Serie A e 2 Champions League. Domenica il suoaffronterà proprio il, e per il tecnico dei campani, questo sarà il secondo incrocio, dail suo passato. L’unicodiavversario in panchina dei, risale al 18 dicembre 2018. Allora il Match fra il Bologna di ‘SuperPippo’ e ildi Gennaro Gattuso, terminò 0-0. Sia i ...

