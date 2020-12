Atalanta, Gomez e Pasalic out per il match contro il Sassuolo (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Atalanta, quest’oggi, è tornata al lavoro a Zingonia per preparare la sfida di domenica contro il Sassuolo, alla quale non prenderanno parte il Papu Gomez e Mario Pasalic. Quest’ultimo, reduce dall’operazione di sport-ernia, rientrerà in gruppo soltanto verso la fine di gennaio. Allenamento a parte anche per Rafael Toloi, che potrebbe recuperare dal problema al flessore sinistro accusato a Bologna. Sono invece già in gruppo Ruggeri e Caldara, che ha svolto una sessione soltanto in parte insieme ai compagni, ma entrambi potrebbero essere a disposizione per il match contro il Parma nel giorno dell’Epifania. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) L’, quest’oggi, è tornata al lavoro a Zingonia per preparare la sfida di domenicail, alla quale non prenderanno parte il Papue Mario. Quest’ultimo, reduce dall’operazione di sport-ernia, rientrerà in gruppo soltanto verso la fine di gennaio. Allenamento a parte anche per Rafael Toloi, che potrebbe recuperare dal problema al flessore sinistro accusato a Bologna. Sono invece già in gruppo Ruggeri e Caldara, che ha svolto una sessione soltanto in parte insieme ai compagni, ma entrambi potrebbero essere a disposizione per ilil Parma nel giorno dell’Epifania. SportFace.

