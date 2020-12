Adriano Celentano difende Vincenzo De Luca dalle polemiche sul vaccino anti Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Adriano Celentano difende Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, nelle ultime ore, è oggetto di polemiche a seguito del gesto promosso sui social nel giorno del V-Day di domenica 27 dicembre. De Luca, infatti, ha scelto di sottoporsi volontariamente al vaccino anti Covid facendo arrabbiare anche alcuni colleghi politici. Fra questi c’è Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, che in una nota ha parlato di “abuso di potere” per sottolineare che i vaccini arrivati in Campania erano destinati al personale sanitario. De Luca ha documentato tutto sui social per mostrare agli elettori che ricevere il vaccino contro il Coronavirus è importante e determina un cambiamento di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 dicembre 2020)De. Il governatore della Campania, nelle ultime ore, è oggetto dia seguito del gesto promosso sui social nel giorno del V-Day di domenica 27 dicembre. De, infatti, ha scelto di sottoporsi volontariamente alfacendo arrabbiare anche alcuni colleghi politici. Fra questi c’è Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, che in una nota ha parlato di “abuso di potere” per sottolineare che i vaccini arrivati in Campania erano destinati al personale sanitario. Deha documentato tutto sui social per mostrare agli elettori che ricevere ilcontro il Coronavirus è importante e determina un cambiamento di ...

