Terremoto: scossa di magnitudo 2.6 a est di Pozzuoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Pozzuoli (Na) – La terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 9:09 a 5 chilometri a est di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di 2 chilometri. Lo riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

