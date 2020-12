Terremoto in Croazia – Violenta scossa di Ml 5.2 fa tremare anche il Nord Italia

repubblica : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche a Trieste e Gorizia - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Brusco risveglio in #Croazia per una forte scossa di #terremoto (magnitudo 5.2) con epicentro a sud-est di #Zagabria. - infoitinterno : Terremoto in Croazia di magnitudo 5.2: la scossa sentita in tutto il Friuli Venezia Giulia - infoitinterno : Terremoto di magnitudo 5.2 colpisce la Croazia - infoitinterno : Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 in Croazia, avvertita anche a Trieste -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Croazia

Forte scossa di terremoto in Croazia all’alba di questa mattina: il sisma di magnitudo 5.2 si è verificato a una cinquantina di chilometri dal centro di Zagabria e a 13 dall’abitato di Petrinja ed è s ...Non si registrano tuttavia danni o problemi a persone o cose. Another strong earthquake in Croatia but this time it was in Sisak 5.2 a really bad year i hope it's over soon ??. Source:Vecernji list#ea ...