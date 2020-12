Sedicesima settimana di NFL (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’altra domenica di NFL ha dato i suoi verdetti e il quadro dei playoff sta per completarsi. Nella Sedicesima settimana, Pittsburgh torna a vincere sul campo e riconquista un titolo di AFC North, che mancava dal 2017. Lo stesso fa Seattle, vincendo la sfida contro i rivali di conference dei Rams. Browns e Colts non riescono a evitare la sconfitta e Indianapolis scivola, momentaneamente, fuori dalle squadre di AFC qualificate per la post season. In NFC, invece, Chicago è una delle favorite per accedere ai playoff. Sedicesima settimana: quale squadra della NFC East si qualificherà ai playoff? Le speranze, degli Eagles, di una qualificazione alla post season svaniscono del tutto. Philadelphia perde, per 17-37, lo scontro diretto con Dallas e non riesce a tornare ai playoff. La sfida per un posto alla prossima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un’altra domenica di NFL ha dato i suoi verdetti e il quadro dei playoff sta per completarsi. Nella, Pittsburgh torna a vincere sul campo e riconquista un titolo di AFC North, che mancava dal 2017. Lo stesso fa Seattle, vincendo la sfida contro i rivali di conference dei Rams. Browns e Colts non riescono a evitare la sconfitta e Indianapolis scivola, momentaneamente, fuori dalle squadre di AFC qualificate per la post season. In NFC, invece, Chicago è una delle favorite per accedere ai playoff.: quale squadra della NFC East si qualificherà ai playoff? Le speranze, degli Eagles, di una qualificazione alla post season svaniscono del tutto. Philadelphia perde, per 17-37, lo scontro diretto con Dallas e non riesce a tornare ai playoff. La sfida per un posto alla prossima ...

playitusa_com : Nonostante dopo i sei touchdown di Kamara molti di noi di football - per questa settimana - non ne volevano più sap… - pommydora : 'Lunedì inizia la sedicesima settimana... Ma a Dayane piace Andrea Zenga?' ?? #gfvip - massy978 : #Auguri per un sereno #Natale, pace nel mondo, felicità, zero tasse, tutti magri e belli, sempre sole nei fine sett… - playitusa_com : Football a Natale, football a Santo Stefano ed il 'classico' football della domenica: cosa volete di più? - FicaraLorenzo : Hei Hei Buongiornissimo Moooooondo! Si va a Lavorare!! We We We Oggi Secondo giorno di Lavoro X questa settimana!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicesima settimana Il riassunto della sedicesima settimana del 2020 NFL: è successo… di nuovo! Play.it USA Sedicesima settimana di NFL

Nella sedicesima settimana, Pittsburgh torna a vincere sul campo e riconquista un titolo di AFC North, che mancava dal 2017.

Grey’s Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7, i nuovi episodi nel 2021

Grey's Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7: dopo il finale della sedicesima stagione, trasmesso per la ...

Nella sedicesima settimana, Pittsburgh torna a vincere sul campo e riconquista un titolo di AFC North, che mancava dal 2017.Grey's Anatomy non va in onda lunedì 28 dicembre su La7: dopo il finale della sedicesima stagione, trasmesso per la ...