Sampdoria, quanti assenti alla ripresa: il report sui blucerchiati (Di lunedì 28 dicembre 2020) La Sampdoria riprende i lavori oggi al Mugnaini: ecco il report sui blucerchiati che registrano le assenze di sei calciatori La Sampdoria è tornata in campo oggi al Mugnaini. Sei assenze per la squadra di Ranieri. «Pausa natalizia alle spalle e Sampdoria nuovamente in campo a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida dell’”Olimpico” con la Roma, in programma domenica 3 gennaio (ore 15.00). In attesa di Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida – attesi per la mattinata di domani, martedì 29 dicembre, quando è in programma una doppia seduta -, i blucerchiati si sono rimessi in moto sul campo 2 del “Mugnaini”». LEGGI IL report COMPLETO SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lariprende i lavori oggi al Mugnaini: ecco ilsuiche registrano le assenze di sei calciatori Laè tornata in campo oggi al Mugnaini. Sei assenze per la squadra di Ranieri. «Pausa natalizia alle spalle enuovamente in campo a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida dell’”Olimpico” con la Roma, in programma domenica 3 gennaio (ore 15.00). In attesa di Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida – attesi per la mattinata di domani, martedì 29 dicembre, quando è in programma una doppia seduta -, isi sono rimessi in moto sul campo 2 del “Mugnaini”». LEGGI ILCOMPLETO SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

CalcioNews24 : Calciomercato Sampdoria: quanti rinnovi in ballo. Dubbi Quagliarella e Ranieri - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria: quanti rinnovi in ballo. Dubbi Quagliarella e Ranieri - #Calciomercato #Sampdoria: #quanti… - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria: quanti rinnovi in ballo. Dubbi Quagliarella e Ranieri - #Calciomercato #Sampdoria:… - gattaro_molesto : @AncoraCaaPosta Non so quanti anni hai. Io non ho mai visto uno scudetto vinto come lo vinse il Milan nel 1999. Una… - sampdoria : ?? Babbi Natale in blucerchiato: quanti regali per l’#Academy ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria quanti Sampdoria, quanti assenti alla ripresa: il report sui blucerchiati Calcio News 24 Sampdoria, quanti assenti alla ripresa: il report sui blucerchiati

La Sampdoria riprende i lavori oggi al Mugnaini: ecco il report sui blucerchiati che registrano le assenze di sei calciatori ...

Futbolclub, il bilancio di Margaritondo: "2021? Mi sento fiducioso"

Le parole del presidente, tra l’analisi di un’annata dura e le speranze per il futuro: “Il nostro pensiero va sempre, ovviamente, ai ragazzi” ...

La Sampdoria riprende i lavori oggi al Mugnaini: ecco il report sui blucerchiati che registrano le assenze di sei calciatori ...Le parole del presidente, tra l’analisi di un’annata dura e le speranze per il futuro: “Il nostro pensiero va sempre, ovviamente, ai ragazzi” ...