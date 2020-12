Post a pic of: il trend che ha fatto impazzire Instagram (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se sei un assiduo frequentatore dei social ti sarai sicuramente accorto del nuovo divertente trend che ha spopolato su Instagram. Si tratta di un box di domande nominato “Post a pic of” in cui artisti, cantanti, attori, influencer e chiunque abbia un profilo invita i propri followers a chiedergli di Postare una fotografia. Qualsiasi fotografia! … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se sei un assiduo frequentatore dei social ti sarai sicuramente accorto del nuovo divertenteche ha spopolato su. Si tratta di un box di domande nominato “a pic of” in cui artisti, cantanti, attori, influencer e chiunque abbia un profilo invita i propri followers a chiedergli diare una fotografia. Qualsiasi fotografia! … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

oltremareee : voglio fare il post a pic of su instagram ma che palle fare la basic white bitch - trickstemrys : il gioco di post a pic of su ig mi ha ricordato questa perla - Elen05797713 : Tutto instagram da qualche giorno: post a pic of - lousunderwear : RT @itsabtthesun: Avete rotto il cazzo con sti 'post a pic of' nelle storie - neghittosa : smettendo di seguire tutti gli account che mettono nelle storie 'post a pic of' ?? -

Salvini distribuisce pasti con i City Angels, un post lo smentisce: «Quella è mia madre, e non è una clochard»

Matteo Salvini ha festeggiato il Natale unendosi ai volontari dell'Associazione City Angels nella consegna di pacchi alimentari destinati ai milanesi più bisognosi.

