Lutto gravissimo per Gianni Sperti, un giorno molto triste. L'abbraccio di fan e volti di UeD (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono in molti a dovere ammettere che, sul piano personale, questo già terribile 2020 è stato ancora più malvagio, annullando parte degli affetti più cari. C'è chi, come Gianni Sperti, lo fa in silenzio, senza eccessivo clamore. Certo, un post sui social, ma questo è legato a uqel rapporto spesso stretto che un personaggio famosi instaura con i suoi fan, col suo pubblico. A dirla tutta, Gianni Sperti non è mai stato eccessivo, neanche quando ha messoin evidenza il suo fisico, beato lui, sempre allenato grazie anche alla predisposizione particolare per il ballo. E non è apparso eccessivo neanche in questi giorni, quando ha comunicato la morte del papà. Anche stavolta, la scelta di Gianni Sperti su Instagram è stata caratterizzata da molta sobrietà. Uno sfondo nero nel quale ...

