Harry e Meghan ci ripensano, vorrebbero un altro anno da reali (Di lunedì 28 dicembre 2020) Harry e Meghan non sono pronti alla "megxit" e vorrebbero rinegoziarne i termini, chiedendo un'estensione di un anno del periodo di transizione - la cui scadenza, fissata quasi un anno fa, è il 31 marzo - per l'uscita definitiva dalla Royal Family. La stampa britannica fa rimbalzare queste indiscrezioni secondo cui il principe Harry sarebbe pronto a fare ritorno nel Regno Unito per discuterne con la Regina Elisabetta, Carlo e William. Harry e Meghan vorrebbero anche partecipare al novantacinquesimo compleanno della Regina, il 21 aprile prossimo, e al centesimo di Filippo, a giugno, nonché all'inaugurazione della statua di Diana il 1 luglio, nel sessantesimo dalla nascita.

