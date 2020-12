Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet non si pente, choc in diretta: 'Io ti uccido? L'ho detto e lo riconfermo' (Di martedì 29 dicembre 2020) . Durante la diretta di lunedì sera, si è tornati a parlare della frase pronunciata da ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) . Durante ladi lunedì sera, si è tornati a parlare della frase pronunciata da ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - desirevzajn : @toadttie @GrandeFratello non rompere i coglioni ciccia. Guarda il grande fratello brasiliano e stai nel tuo. - GPinsss_ : RT @ToniaPeluso: Questo Mario Ermito ha fatto l’attore (?), ha fatto il Grande Fratello (??) e un programma di cui si è complimentata Rosal… - Giacomo46077314 : quanta gente ridicola su twitter, regà ma il grande fratello non è realtà cosa vi appassionate per un personaggio d… -