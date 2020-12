Caso Stanford | sbloccati 150 milioni di dollari da conti svizzeri per vittime di schema Ponzi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entro fine anno 150dibloccati supotrenno essere spostati negli Stati Uniti, per essere dati alledel, ha annunciato oggi il Ministero federale della giustizia. Robert Allen, ex finanziare statunitense, utilizzò loper raccogliere circa 7 miliardi diin modo fraudolento. Loprevede di attrarre investitori con la promessa di rendimenti molto alti, rendimenti che vengono all’inizio effettivamente pagati, attraverso i versamenti di altri clienti. Il meccanismo funziona fino a quando ci sono nuovi versamenti sufficienti a pagare gli interessi promessi. ...

