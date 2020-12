Calciomercato Inter, Eriksen in cambio di Paredes: ecco il colpo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra alti e bassi, l’Inter di Antonio Conte è una delle due (attuali) pretendenti per lo scudetto di questa stagione. In lotta contro il sorprendente Milan di Stefani Pioli, nerazzurri e rossoneri rischiano di far parlare meneghino il campionato. La battaglia è serrata e, ovviamente, vale doppio per entrambe: battere in volata il rivale cittadino, infatti, acquisirebbe un sapore ancor più dolce. Attualmente, la compagina di Steven Zhang è al secondo posto, a meno uno proprio dal Diavolo. Il tecnico ex Chelsea, insaziabile, avrebbe chiesto (nemmeno così velatamente) dei rinforzi nel Calciomercato di gennaio: Christian Eriksen sembra sulla strada di Parigi, al suo posto potrebbe arrivare Leandro Paredes, ex calciatore della Roma. Paredes in cambio di Eriksen: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra alti e bassi, l’di Antonio Conte è una delle due (attuali) pretendenti per lo scudetto di questa stagione. In lotta contro il sorprendente Milan di Stefani Pioli, nerazzurri e rossoneri rischiano di far parlare meneghino il campionato. La battaglia è serrata e, ovviamente, vale doppio per entrambe: battere in volata il rivale cittadino, infatti, acquisirebbe un sapore ancor più dolce. Attualmente, la compagina di Steven Zhang è al secondo posto, a meno uno proprio dal Diavolo. Il tecnico ex Chelsea, insaziabile, avrebbe chiesto (nemmeno così velatamente) dei rinforzi neldi gennaio: Christiansembra sulla strada di Parigi, al suo posto potrebbe arrivare Leandro, ex calciatore della Roma.indi: ...

