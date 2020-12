Biathlon | World Team Challenge oggi | orario | tv | programma | partecipanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020), lunedì 28 dicembre, si svolgerà il, competizione a coppie delche tanto spettacolo ci ha regalato in passato, dando modi ai biathleti di competere divertendosi. L’evento non si terrà nella cornice tradizionale di Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo. La pandemia globale ha portato a questa decisione, giustificata per questioni logistiche e di sicurezza in termini di salute. Pertanto, ritroveremo la Veltins-Arena protagonista nel 2021. Come confermato dagli organizzatori non ci sarà il pubblico ad accompagnare gli atleti e al momento sono note 8 delle ...