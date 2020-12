Belen Rodriguez dice addio all’amico intimo Mattia Ferrari

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cambiamenti in vista per la showgirl argentinaha interrotto la collaborazione con il suo amico e stilista. L’arriva dopo un anno e mezzo di lavoro insieme. I due sino a un mese fa erano praticamente inseparabili. Ma adesso tutto è cambiato in casa. A svelare della separazione professionale a ‘Giornalettismo’ è proprio lo stilista che: «È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine». Ma pare che non si tratti di una rottura solo professionale ma anche dell’amicizia. Tra l’altro sembrerebbe che la showgirl abbia interrotto anche altri rapporti d’amicizia in quest’ultimo periodo.e la storia con Antonino ...