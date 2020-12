Babbo Natale positivo fa visita ad una casa di cura: 18 morti e oltre 100 contagiati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Bruxelles, 28 dic – Un’iniziativa di solidarietà nata con l’obiettivo di rallegrare gli anziani soli si è trasformata in una tragedia. E’ quanto accaduto a Mol, una cittadina belga in provincia di Anversa, dove in seguito ad una visita di Babbo Natale ai primi di dicembre 18 anziani sono morti di Covid-19 e oltre 100 sarebbero i contagiati. L’uomo travestito da Sinterklaas era risultato positivo tre giorni dopo la sua visita agli anziani. Ad accompagnare Babbo Natale nella sua visita per rallegrare gli anziani c’erano anche gli Zwarte Piet, personaggi del folklore di Paesi Bassi e del Belgio. Compaiono nella notte tra il 5 e il 6 dicembre nei panni di servi moreschi come aiutanti del portatore di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Bruxelles, 28 dic – Un’iniziativa di solidarietà nata con l’obiettivo di rallegrare gli anziani soli si è trasformata in una tragedia. E’ quanto accaduto a Mol, una cittadina belga in provincia di Anversa, dove in seguito ad unadiai primi di dicembre 18 anziani sonodi Covid-19 e100 sarebbero i. L’uomo travestito da Sinterklaas era risultatotre giorni dopo la suaagli anziani. Ad accompagnarenella suaper rallegrare gli anziani c’erano anche gli Zwarte Piet, personaggi del folklore di Paesi Bassi e del Belgio. Compaiono nella notte tra il 5 e il 6 dicembre nei panni di servi moreschi come aiutanti del portatore di ...

